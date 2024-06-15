Некрасова Дарья Ивановна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Дарья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

26.07.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Стефанов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.11.1803

Муж: Некрасов Иван Стефанов

Рождение ребёнка
26.11.1805

Сын: Некрасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1807

Дочь: (Некрасова) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1808

Сын: Некрасов Яков Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1810

Сын: Некрасов Федор Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1811

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1814

Сын: Некрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1816

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1819

Сын: Некрасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Рождение ребёнка
30.01.1822

Сын: Некрасов Всеволод Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1824

Дочь: Малыгина (Некрасова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.07.1853
Причина смерти: старость

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