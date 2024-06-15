Некрасова Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти26.07.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1803
Рождение ребёнка
26.11.1805
Сын: Некрасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
16.06.1807
Дочь: (Некрасова) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
20.10.1808
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
21.04.1810
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
05.10.1811
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
09.06.1814
Сын: Некрасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
15.05.1816
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
02.05.1819
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
30.01.1822
Сын: Некрасов Всеволод Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
29.08.1824
Дочь: Малыгина (Некрасова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Смерть
26.07.1853
Причина смерти: старость