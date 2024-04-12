Некрасов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения15.05.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1816
Отец: Некрасов Иван Стефанов
Мать: Некрасова Дарья Ивановна
Бракосочетание
28.01.1857
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Трофимова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Некрасов Николай Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Трофимова
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно