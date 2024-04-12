Некрасов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Алексей Иванович

Некрасов Алексей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.05.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1816

Отец: Некрасов Иван Стефанов

Мать: Некрасова Дарья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1857

Жена: Некрасова Наталья Трофимова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Некрасов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close