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Некрасов Всеволод Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.01.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1822

Отец: Некрасов Иван Стефанов

Мать: Некрасова Дарья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1854

Жена: Некрасова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
07.07.1855

Сын: Некрасов Владимир Всеволодович

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1857

Дочь: Екатерина Всеволодова

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Всеволодова

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1861

Сын: Некрасов Николай Всеволодович

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Михаил Всеволодович

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова (пузанова?) Любовь Всеволодова

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно