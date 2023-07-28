Некрасов Всеволод Иванович
Место рождения
Дата рождения30.01.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1822
Отец: Некрасов Иван Стефанов
Мать: Некрасова Дарья Ивановна
Бракосочетание
25.01.1854
Рождение ребёнка
07.07.1855
Сын: Некрасов Владимир Всеволодович
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
25.10.1857
Дочь: Екатерина Всеволодова
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Всеволодова
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
02.05.1861
Сын: Некрасов Николай Всеволодович
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Михаил Всеволодович
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова (пузанова?) Любовь Всеволодова
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно