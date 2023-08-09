Малыгина (Некрасова) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.08.1824
Дата смерти30.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1824
Отец: Некрасов Иван Стефанов
Мать: Некрасова Дарья Ивановна
Бракосочетание
05.11.1844
Рождение ребёнка
27.08.1849
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Малыгин Николай Матвеев
Рождение ребёнка
24.12.1854
Сын: Малыгин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Малыгин Николай Матвеев
Рождение ребёнка
02.10.1857
Сын: Малыгин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Малыгин Николай Матвеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.07.1907
Причина смерти: старость