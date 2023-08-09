Малыгина (Некрасова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Любовь Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.08.1824

Дата смерти

30.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1824

Отец: Некрасов Иван Стефанов

Мать: Некрасова Дарья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1844

Муж: Малыгин Николай Матвеев

Рождение ребёнка
27.08.1849

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Малыгин Николай Матвеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1854

Сын: Малыгин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Малыгин Николай Матвеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1857

Сын: Малыгин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Малыгин Николай Матвеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.07.1907
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость