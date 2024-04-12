Малыгин Николай Матвеев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Малыгин Матвей
Мать: Малыгина Мария Ивановна
Бракосочетание
05.11.1844
Жена: Малыгина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1849
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Малыгина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1854
Сын: Малыгин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Малыгина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1857
Сын: Малыгин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Малыгина Любовь Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно