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Малыгин Николай Матвеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Малыгин Матвей

Мать: Малыгина Мария Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1844

Жена: Малыгина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1849

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Малыгина Любовь Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1854

Сын: Малыгин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Малыгина Любовь Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1857

Сын: Малыгин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Малыгина Любовь Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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