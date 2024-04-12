Малыгин Матвей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Малыгина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Малыгина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860