Малыгин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгин Матвей

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Малыгин Дмитрий Матвеев

Мать ребёнка: Малыгина Мария Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Малыгин Николай Матвеев

Мать ребёнка: Малыгина Мария Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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