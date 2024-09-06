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Князев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Князев Иван

Мать: Князева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева (Кулёва) Мария

Рождение ребёнка
22.06.1927

Дочь: Назарова (Князева) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Князева (Кулёва) Мария

Рождение ребёнка
20.03.1929

Дочь: Махрычева (Князева) Шура Николаевна

Мать ребёнка: Князева (Кулёва) Мария

Рождение ребёнка
20.03.1931

Дочь: Максимова (Князева) Зиноида Генадьевна

Мать ребёнка: Князева (Кулёва) Мария

Рождение ребёнка
27.04.1933

Дочь: Потапова (Князева) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Князева (Кулёва) Мария

Смерть
Неизвестно

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