Князев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Князев Иван
Мать: Князева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева (Кулёва) Мария
Рождение ребёнка
22.06.1927
Дочь: Назарова (Князева) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Князева (Кулёва) Мария
Рождение ребёнка
20.03.1929
Дочь: Махрычева (Князева) Шура Николаевна
Мать ребёнка: Князева (Кулёва) Мария
Рождение ребёнка
20.03.1931
Дочь: Максимова (Князева) Зиноида Генадьевна
Мать ребёнка: Князева (Кулёва) Мария
Рождение ребёнка
27.04.1933
Дочь: Потапова (Князева) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Князева (Кулёва) Мария
Смерть
Неизвестно