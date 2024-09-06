Махрычева (Князева) Шура Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махрычева (Князева) Шура Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1929

Отец: Князев Николай Иванович

Мать: Князева (Кулёва) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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