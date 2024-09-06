Князев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровина (Князева) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Князева Анна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Иван Иванович

Мать ребёнка: Князева Анна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Князев Николай Иванович

Мать ребёнка: Князева Анна

Рождение ребёнка
17.04.1911

Сын: Князев Василий Иванович

Мать ребёнка: Князева Анна

Смерть
Неизвестно

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