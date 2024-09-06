Князев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровина (Князева) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Князева Анна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Иван Иванович
Мать ребёнка: Князева Анна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Князева Анна
Рождение ребёнка
17.04.1911
Мать ребёнка: Князева Анна
Смерть
Неизвестно