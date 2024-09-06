Коровина (Князева) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Князев Иван
Мать: Князева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Валерий Павлинович
Отец ребёнка: Коровин Павел Викторович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Николай Павлинович
Отец ребёнка: Коровин Павел Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коровина) Лидия Павловна
Отец ребёнка: Коровин Павел Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Вылентин Павлинович
Отец ребёнка: Коровин Павел Викторович
Смерть
Неизвестно