Коровина (Князева) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Князева) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев Иван

Мать: Князева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Валерий Павлинович

Отец ребёнка: Коровин Павел Викторович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Павел Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Николай Павлинович

Отец ребёнка: Коровин Павел Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коровина) Лидия Павловна

Отец ребёнка: Коровин Павел Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Вылентин Павлинович

Отец ребёнка: Коровин Павел Викторович

Смерть
Неизвестно

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