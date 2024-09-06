Коровин Павел Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Павел Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

29.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коровина) Лидия Павловна

Мать ребёнка: Коровина (Князева) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Вылентин Павлинович

Мать ребёнка: Коровина (Князева) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Валерий Павлинович

Мать ребёнка: Коровина (Князева) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Николай Павлинович

Мать ребёнка: Коровина (Князева) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина (Князева) Надежда Ивановна

Смерть
29.07.1943

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