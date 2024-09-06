Коровин Павел Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти29.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коровина) Лидия Павловна
Мать ребёнка: Коровина (Князева) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Вылентин Павлинович
Мать ребёнка: Коровина (Князева) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Валерий Павлинович
Мать ребёнка: Коровина (Князева) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Николай Павлинович
Мать ребёнка: Коровина (Князева) Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1943