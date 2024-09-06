Князева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровина (Князева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Князев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Иван Иванович
Отец ребёнка: Князев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Князев Иван
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Князев Иван
Рождение ребёнка
17.04.1911
Отец ребёнка: Князев Иван
Смерть
Неизвестно