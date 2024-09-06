Князева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровина (Князева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Князев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Иван Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Иван

Рождение ребёнка
1907

Сын: Князев Николай Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван

Рождение ребёнка
17.04.1911

Сын: Князев Василий Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван

Смерть
Неизвестно

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