Князев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1911
Дата смерти15.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1911
Отец: Князев Иван
Мать: Князева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1934
Дочь: Кулева (Князева) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1936
Мать ребёнка: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1940
Сын: Князев Алексей (Леонид) Васильевич
Мать ребёнка: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна
Смерть
15.02.1964
Причина смерти: Повесился