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Князев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1911

Дата смерти

15.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1911

Отец: Князев Иван

Мать: Князева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1934

Дочь: Кулева (Князева) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1936

Сын: Князев Роман Васильевич

Мать ребёнка: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1940

Сын: Князев Алексей (Леонид) Васильевич

Мать ребёнка: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна

Смерть
15.02.1964
Причина смерти: Повесился

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