Кулева (Князева) Ольга Васильевна 10.07.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулева (Князева) Ольга Васильевна

Место рождения

г. Нерехта, Костромская обл, Россия

Дата рождения

10.07.1934

Дата смерти

12.11.1976

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1934

Отец: Князев Василий Иванович

Мать: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна

г. Нерехта, Костромская обл, Россия
Место жительства
Неизвестно
г. Нерехта, Костромская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулев Николай

Рождение ребёнка
02.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулев Николай

Смерть
12.11.1976

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