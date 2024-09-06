Кулева (Князева) Ольга Васильевна
Место рожденияг. Нерехта, Костромская обл, Россия
Дата рождения10.07.1934
Дата смерти12.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1934
г. Нерехта, Костромская обл, Россия
Место жительства
Неизвестно
г. Нерехта, Костромская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулев Николай
Рождение ребёнка
02.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулев Николай
Смерть
12.11.1976