Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1910
Дата смерти02.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910
Отец: Запруднов Иван
Мать: Запруднова Анна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
няня у богатых
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1934
Дочь: Кулева (Князева) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Князев Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1936
Отец ребёнка: Князев Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1940
Сын: Князев Алексей (Леонид) Васильевич
Отец ребёнка: Князев Василий Иванович
Смерть
02.12.1989