Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1910

Дата смерти

02.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910

Отец: Запруднов Иван

Мать: Запруднова Анна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
няня у богатых
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1934

Дочь: Кулева (Князева) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Князев Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1936

Сын: Князев Роман Васильевич

Отец ребёнка: Князев Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1940

Сын: Князев Алексей (Леонид) Васильевич

Отец ребёнка: Князев Василий Иванович

Смерть
02.12.1989

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