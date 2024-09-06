Князев Алексей (Леонид) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Алексей (Леонид) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1940

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1940

Отец: Князев Василий Иванович

Мать: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
Причина смерти: Инсульт

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