Запруднов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Запруднова) Рая Ивановна
Мать ребёнка: Запруднова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Запруднова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Запруднова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
почтальон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмичёва (Запруднова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Запруднова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова (Запруднова) Просковья Ивановна
Мать ребёнка: Запруднова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запруднов Василий Иванович
Мать ребёнка: Запруднова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Запруднова Анна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1910
Дочь: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Запруднова Анна
Смерть
Неизвестно