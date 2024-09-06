Запруднов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запруднов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Запруднова) Рая Ивановна

Мать ребёнка: Запруднова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Запруднова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Запруднова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
почтальон
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмичёва (Запруднова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Запруднова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова (Запруднова) Просковья Ивановна

Мать ребёнка: Запруднова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запруднов Василий Иванович

Мать ребёнка: Запруднова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запруднова Анна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1910

Дочь: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Запруднова Анна

Смерть
Неизвестно

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