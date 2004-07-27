Князев Роман Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1936
Дата смерти27.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1936
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева (Сироткина) Фаина Григорьевна
Рождение ребёнка
09.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева (Сироткина) Фаина Григорьевна
Смерть
27.07.2004
Причина смерти: Инсульт