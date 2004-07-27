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Князев Роман Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1936

Дата смерти

27.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1936

Отец: Князев Василий Иванович

Мать: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева (Сироткина) Фаина Григорьевна

Рождение ребёнка
20.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева (Сироткина) Фаина Григорьевна

Рождение ребёнка
09.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева (Сироткина) Фаина Григорьевна

Смерть
27.07.2004
Причина смерти: Инсульт

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