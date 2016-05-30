Князева (Сироткина) Фаина Григорьевна
Место рожденияд. Чернавка, Горьковская обл., СССР
Дата рождения05.03.1939
Дата смерти30.05.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князев Роман Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князев Роман Васильевич
Смерть
30.05.2016