Князева (Сироткина) Фаина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Сироткина) Фаина Григорьевна

Место рождения

д. Чернавка, Горьковская обл., СССР

Дата рождения

05.03.1939

Дата смерти

30.05.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Роман Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князев Роман Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князев Роман Васильевич

Смерть
30.05.2016

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