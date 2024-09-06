Запруднова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запруднов Василий Иванович
Отец ребёнка: Запруднов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Запруднова) Рая Ивановна
Отец ребёнка: Запруднов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Запруднова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Запруднов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Запруднов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова (Запруднова) Просковья Ивановна
Отец ребёнка: Запруднов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмичёва (Запруднова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Запруднов Иван
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1910
Дочь: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Запруднов Иван
Смерть
Неизвестно