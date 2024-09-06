Запруднова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запруднова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запруднов Василий Иванович

Отец ребёнка: Запруднов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Запруднова) Рая Ивановна

Отец ребёнка: Запруднов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Запруднова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Запруднов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запруднов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова (Запруднова) Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Запруднов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмичёва (Запруднова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Запруднов Иван

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1910

Дочь: Князева (Запруднова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Запруднов Иван

Смерть
Неизвестно

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