Князева (Кулёва) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Кулёва) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1927

Дочь: Назарова (Князева) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Князев Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1929

Дочь: Махрычева (Князева) Шура Николаевна

Отец ребёнка: Князев Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1931

Дочь: Максимова (Князева) Зиноида Генадьевна

Отец ребёнка: Князев Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.04.1933

Дочь: Потапова (Князева) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Князев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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