Князева (Кулёва) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1927
Дочь: Назарова (Князева) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Князев Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1929
Дочь: Махрычева (Князева) Шура Николаевна
Отец ребёнка: Князев Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1931
Дочь: Максимова (Князева) Зиноида Генадьевна
Отец ребёнка: Князев Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1933
Дочь: Потапова (Князева) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Князев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно