Максимова (Князева) Зиноида Генадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Князева) Зиноида Генадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931

Отец: Князев Николай Иванович

Мать: Князева (Кулёва) Мария

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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