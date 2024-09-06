Потапова (Князева) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Князева) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1933

Отец: Князев Николай Иванович

Мать: Князева (Кулёва) Мария

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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