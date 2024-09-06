Потапова (Князева) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1933
Отец: Князев Николай Иванович
Мать: Князева (Кулёва) Мария
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно