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Бабарыкин Лаврентий Леонтьев

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.08.1838

Дата смерти

25.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1838

Отец: Бабарыкин Леонтий Потапов

Мать: Бабарыкина Прасковья Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
07.08.1838
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
06.02.1857

Жена: Бабарыкина Ксения Владимирова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1858

Сын: Бабарыкин Тимофей Лаврентьев

Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1862

Дочь: Мария Лаврентьева

Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Бабарыкин Дмитрий Лаврентьев

Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1869

Сын: Бабарыкин Георгий Лаврентьев

Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Бабарыкин ? Лаврентьев

Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Бурнусова Евгения Лаврентьева

Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Макарова Агриппина Лаврентиева

Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.1 д.2686 (ч.2) л.120-121 зап.45 Полуево
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.01.1917
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: воспаление легких | ф.48 оп.6 д.490 Полуево
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