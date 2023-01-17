Бабарыкин Лаврентий Леонтьев
Место рождения
Дата рождения07.08.1838
Дата смерти25.01.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1838
Крещение
07.08.1838
Бракосочетание
06.02.1857
Рождение ребёнка
21.02.1858
Сын: Бабарыкин Тимофей Лаврентьев
Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова
Рождение ребёнка
23.01.1862
Дочь: Мария Лаврентьева
Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бабарыкин Дмитрий Лаврентьев
Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова
Рождение ребёнка
06.01.1869
Сын: Бабарыкин Георгий Лаврентьев
Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Бурнусова Евгения Лаврентьева
Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Макарова Агриппина Лаврентиева
Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Владимирова
ф.48 оп.1 д.2686 (ч.2) л.120-121 зап.45 Полуево
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1917
Причина смерти: воспаление легких | ф.48 оп.6 д.490 Полуево