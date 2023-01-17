Бабарыкин ? Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1902
Сын: Бабарыкин ? ?
Мать ребёнка: Бабарыкина ? ?
Рождение ребёнка
1904
Дочь: ? ?
Мать ребёнка: Бабарыкина ? ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бабарыкин ? ?
Мать ребёнка: Бабарыкина ? ?
Рождение ребёнка
1914
Дочь: ? ?
Мать ребёнка: Бабарыкина ? ?
Работа или профессия
1917
Починок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
на ж/д телеграфист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабарыкина ? ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно