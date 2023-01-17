Бабарыкин ? Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабарыкин ? Лаврентьев

Бабарыкин ? Лаврентьев

avatar

Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бабарыкин Лаврентий Леонтьев

Мать: Бабарыкина Ксения Владимирова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Бабарыкин ? ?

Мать ребёнка: Бабарыкина ? ?

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: ? ?

Мать ребёнка: Бабарыкина ? ?

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бабарыкин ? ?

Мать ребёнка: Бабарыкина ? ?

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: ? ?

Мать ребёнка: Бабарыкина ? ?

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1917
Починок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
на ж/д телеграфист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабарыкина ? ?

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close