Бабарыкина (?) ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Бабарыкин ? ?
Отец ребёнка: Бабарыкин ? Лаврентьев
Рождение ребёнка
1904
Дочь: ? ?
Отец ребёнка: Бабарыкин ? Лаврентьев
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бабарыкин ? ?
Отец ребёнка: Бабарыкин ? Лаврентьев
Рождение ребёнка
1914
Дочь: ? ?
Отец ребёнка: Бабарыкин ? Лаврентьев
Место жительства
1917
Починок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
с мужем в Починке
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно