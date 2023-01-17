Бабарыкина (?) ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарыкина (?) ? ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Бабарыкин ? ?

Отец ребёнка: Бабарыкин ? Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: ? ?

Отец ребёнка: Бабарыкин ? Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бабарыкин ? ?

Отец ребёнка: Бабарыкин ? Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: ? ?

Отец ребёнка: Бабарыкин ? Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1917
Починок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
с мужем в Починке
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабарыкин ? Лаврентьев

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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