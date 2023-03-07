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Бабарыкин Дмитрий Лаврентьев

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Бабарыкин Лаврентий Леонтьев

Мать: Бабарыкина Ксения Владимирова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бабарыкин ? Дмитриев

Мать ребёнка: Бабарыкина Екатерина Афанасьевна

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Бабарыкин ? Дмитриев

Мать ребёнка: Бабарыкина Екатерина Афанасьевна

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1897

Сын: Бабарыкин Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Бабарыкина Екатерина Афанасьевна

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.4 д.190 ч.3 Полуево
Рождение ребёнка
25.02.1899

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Бабарыкина Екатерина Афанасьевна

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1901

Сын: Бабарыкин Трофим Дмитриев

Мать ребёнка: Бабарыкина Екатерина Афанасьевна

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
оп.4 д.210 ч.3 ц.с. Полуево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабарыкина Екатерина Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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