Бабарыкин Дмитрий Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бабарыкин ? Дмитриев
Мать ребёнка: Бабарыкина Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бабарыкин ? Дмитриев
Мать ребёнка: Бабарыкина Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
26.03.1897
Сын: Бабарыкин Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Бабарыкина Екатерина Афанасьевна
ф.48 оп.4 д.190 ч.3 Полуево
Рождение ребёнка
25.02.1899
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Бабарыкина Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.04.1901
Сын: Бабарыкин Трофим Дмитриев
Мать ребёнка: Бабарыкина Екатерина Афанасьевна
оп.4 д.210 ч.3 ц.с. Полуево
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно