Бабарыкин Леонтий Потапов
Место рождения
Дата рождения18.06.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1810
Отец: Потап Иванов
Мать: Фекла Кононова
Крещение
18.06.1810
Место жительства
1816
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
28.09.1826
Место жительства
1834
Переведены в № 4 д. Жигалово из № 1 д. Галыновка
Рождение ребёнка
07.08.1838
Сын: Бабарыкин Лаврентий Леонтьев
Мать ребёнка: Бабарыкина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бабарыкин Тимофей Леонтьев
Мать ребёнка: Бабарыкина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
12.05.1851
Дочь: Лукерья Леонтьева
Мать ребёнка: Бабарыкина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
01.07.1854
Мать ребёнка: Бабарыкина Прасковья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно