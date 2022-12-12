Бабарыкин Леонтий Потапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабарыкин Леонтий Потапов

Бабарыкин Леонтий Потапов

avatar

Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.06.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1810

Отец: Потап Иванов

Мать: Фекла Кононова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
18.06.1810
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1816
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
28.09.1826

Жена: Бабарыкина Прасковья Иванова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1834
Переведены в № 4 д. Жигалово из № 1 д. Галыновка
Рождение ребёнка
07.08.1838

Сын: Бабарыкин Лаврентий Леонтьев

Мать ребёнка: Бабарыкина Прасковья Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бабарыкин Тимофей Леонтьев

Мать ребёнка: Бабарыкина Прасковья Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1851

Дочь: Лукерья Леонтьева

Мать ребёнка: Бабарыкина Прасковья Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1854

Сын: Бабарыкин Петр Леонов

Мать ребёнка: Бабарыкина Прасковья Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close