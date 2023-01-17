Фекла Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1810
Сын: Бабарыкин Леонтий Потапов
Отец ребёнка: Потап Иванов
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Прокофий Потапов
Отец ребёнка: Потап Иванов
д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1816
Сын: Георгий Потапов
Отец ребёнка: Потап Иванов
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потап Иванов
Место жительства
Неизвестно
д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно