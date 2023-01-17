Фекла Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Кононова

Фекла Кононова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1810

Сын: Бабарыкин Леонтий Потапов

Отец ребёнка: Потап Иванов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Прокофий Потапов

Отец ребёнка: Потап Иванов

д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Георгий Потапов

Отец ребёнка: Потап Иванов

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Иванов

Место жительства
Неизвестно
д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close