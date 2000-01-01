Прокофий Потапов
Место рожденияд. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Потап Иванов
Мать: Фекла Кононова
д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно