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Потап Иванов

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Место рождения

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Иван Яковлев

Мать: Ирина Гаврилова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1810

Сын: Бабарыкин Леонтий Потапов

Мать ребёнка: Фекла Кононова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Прокофий Потапов

Мать ребёнка: Фекла Кононова

д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Георгий Потапов

Мать ребёнка: Фекла Кононова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1816
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Кононова

Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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