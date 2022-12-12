Потап Иванов
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Иван Яковлев
Мать: Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
18.06.1810
Сын: Бабарыкин Леонтий Потапов
Мать ребёнка: Фекла Кононова
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Прокофий Потапов
Мать ребёнка: Фекла Кононова
д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1816
Сын: Георгий Потапов
Мать ребёнка: Фекла Кононова
Место жительства
1816
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Кононова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно