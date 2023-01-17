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Ирина Гаврилова

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.11.1761

Муж: Иван Яковлев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Тит Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Потап Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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