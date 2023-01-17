Ирина Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1761
Муж: Иван Яковлев
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Тит Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Потап Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно