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Тит Иванов

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Место рождения

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Иван Яковлев

Мать: Ирина Гаврилова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.10.1785

Жена: Стефанида Иванова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Фома Титов

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1816
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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