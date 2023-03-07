Тит Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Иван Яковлев
Мать: Ирина Гаврилова
Бракосочетание
27.10.1785
Жена: Стефанида Иванова
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1793
Сын: Фома Титов
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Место жительства
1816
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно