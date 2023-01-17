Фома Титов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Тит Иванов
Мать: Стефанида Иванова
Место жительства
1816
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1818