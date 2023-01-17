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Фома Титов

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Тит Иванов

Мать: Стефанида Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1816
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1821
По разделу достались капитан лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1818
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