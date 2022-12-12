Бабарыкина (?) Прасковья Иванова
Место рожденияс-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
28.09.1826
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1838
Сын: Бабарыкин Лаврентий Леонтьев
Отец ребёнка: Бабарыкин Леонтий Потапов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бабарыкин Тимофей Леонтьев
Отец ребёнка: Бабарыкин Леонтий Потапов
Рождение ребёнка
12.05.1851
Дочь: Лукерья Леонтьева
Отец ребёнка: Бабарыкин Леонтий Потапов
Рождение ребёнка
01.07.1854
Отец ребёнка: Бабарыкин Леонтий Потапов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно