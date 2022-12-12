Бабарыкина (?) Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабарыкина (?) Прасковья Иванова

Бабарыкина (?) Прасковья Иванова

avatar

Место рождения

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
28.09.1826

Муж: Бабарыкин Леонтий Потапов

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1838

Сын: Бабарыкин Лаврентий Леонтьев

Отец ребёнка: Бабарыкин Леонтий Потапов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бабарыкин Тимофей Леонтьев

Отец ребёнка: Бабарыкин Леонтий Потапов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1851

Дочь: Лукерья Леонтьева

Отец ребёнка: Бабарыкин Леонтий Потапов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1854

Сын: Бабарыкин Петр Леонов

Отец ребёнка: Бабарыкин Леонтий Потапов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close