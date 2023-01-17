Бабарыкин Петр Леонов
Место рождения
Дата рождения01.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1854
Крещение
02.07.1854
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1881
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
24.12.1882
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бабарыкин ? Петров
Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
07.02.1897
Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова
ф.48 оп.4 д.190 ч.3 Полуево
Рождение ребёнка
06.06.1899
Дочь: Агриппина Петрова
Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: ? Петрова
Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: ? Петрова
Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова
Место жительства
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно