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Бабарыкин Петр Леонов

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.07.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1854

Отец: Бабарыкин Леонтий Потапов

Мать: Бабарыкина Прасковья Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
02.07.1854
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1881

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1882

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Бабарыкин ? Петров

Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1897

Сын: Бабарыкин Федор Петров

Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.4 д.190 ч.3 Полуево
Рождение ребёнка
06.06.1899

Дочь: Агриппина Петрова

Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: ? Петрова

Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: ? Петрова

Мать ребёнка: Бабарыкина Наталья Стефанова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1917
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабарыкина Наталья Стефанова

Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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