Бабарыкина (?) Наталья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1881
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов
Рождение ребёнка
24.12.1882
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бабарыкин ? Петров
Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов
Рождение ребёнка
07.02.1897
Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов
ф.48 оп.4 д.190 ч.3 Полуево
Рождение ребёнка
06.06.1899
Дочь: Агриппина Петрова
Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов
Рождение ребёнка
1899
Дочь: ? Петрова
Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: ? Петрова
Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно