Бабарыкина (?) Наталья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарыкина (?) Наталья Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1881

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1882

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Бабарыкин ? Петров

Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1897

Сын: Бабарыкин Федор Петров

Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.4 д.190 ч.3 Полуево
Рождение ребёнка
06.06.1899

Дочь: Агриппина Петрова

Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: ? Петрова

Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: ? Петрова

Отец ребёнка: Бабарыкин Петр Леонов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабарыкин Петр Леонов

Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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