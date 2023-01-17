Макарова (Бабарыкина) Агриппина Лаврентиева
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.06.1863
Рождение
1880
ф.48 оп.1 д.2686 (ч.2) л.120-121 зап.45 Полуево
Бракосочетание
17.05.1898
Рождение ребёнка
1903
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1905
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1908
Отец ребёнка: Макаров Павел Корнеев
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1911
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Макаров Иван Павлов
Отец ребёнка: Макаров Павел Корнеев
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно