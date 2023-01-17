Макарова (Бабарыкина) Агриппина Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Бабарыкина) Агриппина Лаврентиева

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.06.1863
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение
1880

Отец: Бабарыкин Лаврентий Леонтьев

Мать: Бабарыкина Ксения Владимирова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.1 д.2686 (ч.2) л.120-121 зап.45 Полуево
Бракосочетание
17.05.1898

Муж: Макаров Павел Корнеев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Павлова

Отец ребёнка: Макаров Павел Корнеев

д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Павлова

Отец ребёнка: Макаров Павел Корнеев

д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Макаров Кузьма Павлов

Отец ребёнка: Макаров Павел Корнеев

д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Павлова

Отец ребёнка: Макаров Павел Корнеев

д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Макаров Иван Павлов

Отец ребёнка: Макаров Павел Корнеев

д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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