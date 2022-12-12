Макаров Кузьма Павлов
Место рожденияд. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения01.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
02.11.1908
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно