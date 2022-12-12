Макаров Кузьма Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Кузьма Павлов

Макаров Кузьма Павлов

avatar

Место рождения

д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

01.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908

Отец: Макаров Павел Корнеев

Мать: Макарова Агриппина Лаврентиева

д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
02.11.1908
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close