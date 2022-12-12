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Макаров Павел Корнеев

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Место рождения

д. Гвоздовка

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Гвоздовка
Бракосочетание
17.05.1898

Жена: Макарова Агриппина Лаврентиева

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Павлова

Мать ребёнка: Макарова Агриппина Лаврентиева

д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Павлова

Мать ребёнка: Макарова Агриппина Лаврентиева

д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Макаров Кузьма Павлов

Мать ребёнка: Макарова Агриппина Лаврентиева

д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Павлова

Мать ребёнка: Макарова Агриппина Лаврентиева

д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Макаров Иван Павлов

Мать ребёнка: Макарова Агриппина Лаврентиева

д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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