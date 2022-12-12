Макаров Павел Корнеев
Место рожденияд. Гвоздовка
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Гвоздовка
Бракосочетание
17.05.1898
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1903
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1905
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1908
Мать ребёнка: Макарова Агриппина Лаврентиева
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1911
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Макаров Иван Павлов
Мать ребёнка: Макарова Агриппина Лаврентиева
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно