Бурнусова (Бабарыкина) Евгения Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
02.02.1897
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1898
Сын: Бурнусов Максим Меркурьевич
Отец ребёнка: Бурнусов Меркурий Захаров
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
ф.48 оп.4 д.195 ч.3 Полуево
Рождение ребёнка
02.06.1900
Сын: Иван Меркурьевич
Отец ребёнка: Бурнусов Меркурий Захаров
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1902
Сын: Бурнусов Федор Меркурьевич
Отец ребёнка: Бурнусов Меркурий Захаров
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
ф.48 оп.4 д.215 ч.3 Полуево
Место жительства
Неизвестно
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно