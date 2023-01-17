Бурнусова (Бабарыкина) Евгения Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнусова (Бабарыкина) Евгения Лаврентьева

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Бабарыкин Лаврентий Леонтьев

Мать: Бабарыкина Ксения Владимирова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1897

Муж: Бурнусов Меркурий Захаров

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1898

Сын: Бурнусов Максим Меркурьевич

Отец ребёнка: Бурнусов Меркурий Захаров

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
ф.48 оп.4 д.195 ч.3 Полуево
Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Иван Меркурьевич

Отец ребёнка: Бурнусов Меркурий Захаров

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1902

Сын: Бурнусов Федор Меркурьевич

Отец ребёнка: Бурнусов Меркурий Захаров

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
ф.48 оп.4 д.215 ч.3 Полуево
Место жительства
Неизвестно
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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