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Бурнусов Федор Меркурьевич

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Место рождения

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

09.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1902

Отец: Бурнусов Меркурий Захаров

Мать: Бурнусова Евгения Лаврентьева

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
ф.48 оп.4 д.215 ч.3 Полуево
Крещение
10.11.1902
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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