Бурнусов Федор Меркурьевич
Место рожденияд. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения09.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1902
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
ф.48 оп.4 д.215 ч.3 Полуево
Крещение
10.11.1902
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно