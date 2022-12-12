Бурнусов Меркурий Захаров
Место рожденияд. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
02.02.1897
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1898
Сын: Бурнусов Максим Меркурьевич
Мать ребёнка: Бурнусова Евгения Лаврентьева
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
ф.48 оп.4 д.195 ч.3 Полуево
Рождение ребёнка
02.06.1900
Сын: Иван Меркурьевич
Мать ребёнка: Бурнусова Евгения Лаврентьева
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1902
Сын: Бурнусов Федор Меркурьевич
Мать ребёнка: Бурнусова Евгения Лаврентьева
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
ф.48 оп.4 д.215 ч.3 Полуево
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно