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Бурнусов Меркурий Захаров

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Место рождения

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
02.02.1897

Жена: Бурнусова Евгения Лаврентьева

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1898

Сын: Бурнусов Максим Меркурьевич

Мать ребёнка: Бурнусова Евгения Лаврентьева

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
ф.48 оп.4 д.195 ч.3 Полуево
Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Иван Меркурьевич

Мать ребёнка: Бурнусова Евгения Лаврентьева

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1902

Сын: Бурнусов Федор Меркурьевич

Мать ребёнка: Бурнусова Евгения Лаврентьева

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
ф.48 оп.4 д.215 ч.3 Полуево
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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