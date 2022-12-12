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Бурнусов Максим Меркурьевич

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Место рождения

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

27.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1898

Отец: Бурнусов Меркурий Захаров

Мать: Бурнусова Евгения Лаврентьева

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
ф.48 оп.4 д.195 ч.3 Полуево
Крещение
28.04.1898
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
03.02.1917

Жена: Бурнусова Елизавета Ивановна

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1921

Сын: Бурнусов Григорий Максимович

Мать ребёнка: Бурнусова Елизавета Ивановна

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1927

Сын: Бурнусов Виталий Максимович

Мать ребёнка: Бурнусова Елизавета Ивановна

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Военная служба
1941
Вторая мировая война
Место жительства
Неизвестно
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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