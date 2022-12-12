Бурнусов Максим Меркурьевич
Место рожденияд. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения27.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.04.1898
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
ф.48 оп.4 д.195 ч.3 Полуево
Крещение
28.04.1898
Бракосочетание
03.02.1917
Рождение ребёнка
05.01.1921
Сын: Бурнусов Григорий Максимович
Мать ребёнка: Бурнусова Елизавета Ивановна
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бурнусов Виталий Максимович
Мать ребёнка: Бурнусова Елизавета Ивановна
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Военная служба
1941
Вторая мировая война
Место жительства
Неизвестно
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно