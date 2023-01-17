Бурнусова (Егорова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнусова (Егорова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1917

Муж: Бурнусов Максим Меркурьевич

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1921

Сын: Бурнусов Григорий Максимович

Отец ребёнка: Бурнусов Максим Меркурьевич

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1927

Сын: Бурнусов Виталий Максимович

Отец ребёнка: Бурнусов Максим Меркурьевич

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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