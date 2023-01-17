Бурнусова (Егорова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1917
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1921
Сын: Бурнусов Григорий Максимович
Отец ребёнка: Бурнусов Максим Меркурьевич
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бурнусов Виталий Максимович
Отец ребёнка: Бурнусов Максим Меркурьевич
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно