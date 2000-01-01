Бурнусов Григорий Максимович
Место рожденияд. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения05.01.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1921
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно