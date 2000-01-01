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Бурнусов Григорий Максимович

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Место рождения

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

05.01.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1921

Отец: Бурнусов Максим Меркурьевич

Мать: Бурнусова Елизавета Ивановна

д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Навины, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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