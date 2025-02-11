Какулев Кирилл Андреевич 03.06.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Какулев Кирилл Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 03.06.1850, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Евдокия Андреевна) Авдотья Максимовна/ Евдокия Андреевна1822 г.р.
Отец
Какулев Андрей Федоров1822 г.р.
Супруги
Агафья Ивановна1848 г.р.
Дети
Видьманкина (Какулева) Агрипина Кирилловна16.06.1870 г.р.
(Какулева) Евдокия Евдокия/ Ольга Кирилловна04.08.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1850

Отец: Какулев Андрей Федоров

Мать: (Евдокия Андреевна) Авдотья Максимовна/ Евдокия Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

65

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Бракосочетание
24.01.1869

Жена: Агафья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.06.1870

Дочь: Видьманкина (Какулева) Агрипина Кирилловна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.08.1872

Дочь: (Какулева) Евдокия Евдокия/ Ольга Кирилловна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.07.1877

Сын: Какулев Евгений Евгений/ Евстигней Кириллов / Евстафий Кириллович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.01.1880

Дочь: (Какулева) Татьяна Кирилловна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.08.1882

Дочь: (Какулева) Марфа Кирилловна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Какулев Тимофей Кириллович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1887

Дочь: (Какулева) Ирина Кирилловна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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