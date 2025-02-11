Какулев Кирилл Андреевич
мужской, родился 03.06.1850, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКакулев Андрей Федоров1822 г.р.
Супруги
Агафья Ивановна1848 г.р.
Дети
Видьманкина (Какулева) Агрипина Кирилловна16.06.1870 г.р.
(Какулева) Евдокия Евдокия/ Ольга Кирилловна04.08.1872 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1850
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
24.01.1869
Жена: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1870
Дочь: Видьманкина (Какулева) Агрипина Кирилловна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1872
Дочь: (Какулева) Евдокия Евдокия/ Ольга Кирилловна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1877
Рождение ребёнка
04.01.1880
Дочь: (Какулева) Татьяна Кирилловна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1882
Дочь: (Какулева) Марфа Кирилловна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Какулев Тимофей Кириллович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1887
Дочь: (Какулева) Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно