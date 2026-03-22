Какулев Тимофей Кириллович 18.01.1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Какулев Тимофей Кириллович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.01.1885

умер До 1929

Мать
Агафья Ивановна1848 г.р.
Отец
Какулев Кирилл Андреевич03.06.1850 г.р.
Супруги
(Видьманкина) Наталья ПетровнаОколо 1882 г.р.
Дети
(Какулева) Анастасия Тимофеевна22.10.1905 г.р.
(Какулева) Евдокия Тимофеевна06.08.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1885

Отец: Какулев Кирилл Андреевич

Мать: Агафья Ивановна

Бракосочетание
08.11.1904

Жена: (Видьманкина) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
22.10.1905

Дочь: (Какулева) Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: (Видьманкина) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
06.08.1907

Дочь: (Какулева) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: (Видьманкина) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
08.11.1910

Дочь: (Какулева) Матрена Тимофеевна

Мать ребёнка: (Видьманкина) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
17.10.1914 ст.

Дочь: Какулева Елизавета Кирилловна кр сь в Павловке

Мать ребёнка: (Видьманкина) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
25.03.1917

Дочь: (Какулева) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: (Видьманкина) Наталья Петровна

Смерть
До 1929

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