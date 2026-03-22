Какулев Тимофей Кириллович
мужской, родился 18.01.1885
умер До 1929
МатьАгафья Ивановна1848 г.р.
ОтецКакулев Кирилл Андреевич03.06.1850 г.р.
Супруги
(Видьманкина) Наталья ПетровнаОколо 1882 г.р.
Дети
(Какулева) Анастасия Тимофеевна22.10.1905 г.р.
(Какулева) Евдокия Тимофеевна06.08.1907 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1885
Отец: Какулев Кирилл Андреевич
Мать: Агафья Ивановна
Бракосочетание
08.11.1904
Рождение ребёнка
22.10.1905
Дочь: (Какулева) Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: (Видьманкина) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
06.08.1907
Дочь: (Какулева) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: (Видьманкина) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1910
Дочь: (Какулева) Матрена Тимофеевна
Мать ребёнка: (Видьманкина) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
17.10.1914 ст.
Дочь: Какулева Елизавета Кирилловна кр сь в Павловке
Мать ребёнка: (Видьманкина) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
25.03.1917
Дочь: (Какулева) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: (Видьманкина) Наталья Петровна
Смерть
До 1929