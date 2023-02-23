Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1870
Дочь: Видьманкина Агрипина Кирилловна
Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1872
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
28.07.1877
Сын: Какулев Евгений Кириллович
Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
04.01.1880
Дочь: Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
03.08.1882
Дочь: Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Какулев Тимофей Кириллович
Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
14.04.1887
Дочь: Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич
Смерть
Неизвестно