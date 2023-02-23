Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1870

Дочь: Видьманкина Агрипина Кирилловна

Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1872

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
28.07.1877

Сын: Какулев Евгений Кириллович

Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
04.01.1880

Дочь: Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
03.08.1882

Дочь: Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Какулев Тимофей Кириллович

Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
14.04.1887

Дочь: Ирина Кирилловна

Отец ребёнка: Какулев Кирилл Андреевич

Смерть
Неизвестно
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