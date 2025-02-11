(Какулева) Татьяна Кирилловна
женский, родилась 04.01.1880, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 07.09.1884, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАгафья Ивановна1848 г.р.
ОтецКакулев Кирилл Андреевич03.06.1850 г.р.
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Рождение
04.01.1880
Отец: Какулев Кирилл Андреевич
Мать: Агафья Ивановна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.09.1884
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область