(Какулева) Татьяна Кирилловна 04.01.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

(Какулева) Татьяна Кирилловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.01.1880, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 07.09.1884, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Агафья Ивановна1848 г.р.
Отец
Какулев Кирилл Андреевич03.06.1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1880

Отец: Какулев Кирилл Андреевич

Мать: Агафья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.09.1884
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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